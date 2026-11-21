Galatasaray, son 4 sezonda şampiyon olduğu Süper Lig'de bu sezon 11 müsabakada 9 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Geride kalan bölümde 28 puan toplayan Galatasaray haftaya lider girdi.

Geride kalan 11 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyeti bulunan Samsunspor ise 7 puanla 17. sırada yer aldı.

İŞTE 11'LER

GALATASARAY: Uğurcan, Singo, Kaan, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Batrakov, Barış Alper, Deniz.

SAMSUNSPOR: Bilal, Mendes, Erakovic, Drapinski, Tomasson, Elliot, Sekongo, Oskar, Coulibaly, Afonso, Bayo.

NOTLAR

Galatasaray'da bugünkü maç öncesi önemli eksikler bulunuyor. Sol dizinden operasyon geçiren Nijeryalı Victor Osimhen ile sağ üst arka adale grubunda zorlanma ve kanama tespit edilen Portekizli Rafael Leao, Samsunspor karşısında forma giyemeyecek.

3 OYUNCU SINIRDA

Sarı-kırmızılı ekipte 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sezonun geride kalan bölümünde üçer sarı kartı bulunan Davinson Sanchez ve Roland Sallai, bugün oynamaları ve sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. Rafael Leao da üç sarı kartla sınırda yer alıyor.

RAMS PARK BAKIMDA

Galatasaray, kendi stadı RAMS Park'ta Samsunspor'u ağırlayamayacak.

RAMS Park'ın zemininde gerçekleştirilen bakım ve iyileştirme çalışmalarından dolayı sarı-kırmızılı ekip, rakibini Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk edecek.

REKOR İÇİN SAHAYA ÇIKIYOR

Galatasaray, kulüp tarihinin ligdeki iç saha yenilmezlik rekorunu kırmak için sahaya çıkacak.

Ligdeki son 41 iç saha maçında 33 galibiyet ve 8 beraberlik yaşayan sarı-kırmızılı takım, Samsunspor karşısında kaybetmemesi halinde sahasındaki namağlup serisini 42 müsabakaya çıkararak rekor kıracak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör