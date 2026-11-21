Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Gençlerbirliği ile Gaziantep FK, Ankara'daki Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi ev sahibi Gençlerbirliği 1-0 lehine devam ederken konuk takımın oyuncusu Myenty Abena, aldığı darbe sonrasında yerde kaldı. Bir süre yerde kalan Abena, sahaya giren ambulansla hastaneye götürüldü.
AÇIKLAMA GELDİ
Konuya dair Gaziantep FK'den de açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Myenty Abena, rakip oyuncuyla yaşadığı çarpışma sonucu aldığı kafa darbesinin ardından tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırılmıştır.
Oyuncumuzun sağlık durumuna ilişkin gelişmeler, yapılacak kontrollerin ardından ilerleyen saatlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır.
Myenty Abena'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.