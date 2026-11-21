Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda karşılaştığı Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu.Gaziantep FK Teknik Sorumlusu Gökhan Kağıtçıoğlu, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Gökhan Kağıtçıoğlu, "İlk yarıya çok iyi başladığımızı düşünüyorum. İlk yarıda önemli gol pozisyonlarımız var. 4-5 tane önemli gol pozisyonu; bunları değerlendiremedik. Gol de bizim için şöyle çok üzücü oldu. Gençlerbirliği ile ilgili çalıştığımız en önemli olay özellikle kaleci İrfan Can ile başlayan duran top sonrası hücum geçişleriydi. Yani tabiri caizse çalıştığımız yerden golü yedik, bu bizim için çok üzücü oldu. İkinci yarı sahanın da bozulmasıyla oyun biraz daha zorlaştı. Siz de izlediğiniz gibi top biraz daha havada kaldı, yere inmedi.

Bu sırada Abena'nın ile ilgili Abena'nın şimdi son durumu iyi, sahada bilinci açıldı, öyle gitti ama Abena'nın sakatlığında da oyunun 7-8 dakika duraklaması, geride olan takım için biraz dezavantaj. Gençlerbirliği bu sırada biraz daha dinlenme fırsatı buldu. Oyunu orada iyi forse ediyorduk. İkinci yarı yine bir pozisyonumuz var; 1-2 tane, özellikle Serdar'ın kafa vuruşu. Ama sonuç olarak golü bulamadık, kaybettik. Önümüzdeki hafta iç sahada Amedspor ile çok önemli bir maçımız var. Çok iyi hazırlanıp, çok iyi çalışıp orada iç sahada seyircimizle birlikte o maçı kazanarak çıkışımızı başlatmak istiyoruz" diye konuştu.

ABENA AÇIKLAMASI

71. dakikada saha içinde aldığı darbenin ardından oyundan çıkan Abena'nın son durumuna ilişkin konuşan Kağıtçıoğlu, "Sahanın içinde Abena bilincini kaybediyor, müdahaleyle birlikte bilinci açılıyor ama kontrol amaçlı, tetkik amaçlı hastaneye götürüldü. Biz de son tetkiklerle ilgili bilgi bekliyoruz ama giderken, bize bilinci açık olarak götürüldüğünü söylediler" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör