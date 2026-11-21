Trendyol Süper Lig'de son olarak evinde İstanbul Başakşehir'e 2-1 kaybedip milli araya 15 puanla 10'unhcu sırada giren Göztepe yarın deplasmanda Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçta Alper Akarsu düdük çalacak. Göztepe'de verilen arada tedavileri tamamlanan Gambiyalı stoper Sonko Sundberg ile sağ bek Ogün Bayrak görev verilmesi durumunda forma giyebilecek.

Bu sezon deplasmanlarda 6 maça çıkan Göztepe iyi sonuçlara imza attı. Sarı-kırmızılılar gurbette 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alıp 11 puanı hanesine yazdırdı. Erzurumspor FK ise 11 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi alıp 14 puan topladı.

İki takım son olarak 2020-2021 sezonunda Süper Lig'de karşı karşıya geldi. Erzurum'da oynanan maç 1-1 berabere biterken, Göztepe evinde ise rakibini 3-1'lik skorla mağlup etmişti.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör