Trendyol Süper Lig 12. haftasında yarın Erzurumspor FK ile karşılaşacak Göztepe, maçının hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde Urla Adnan Süvari Tesisleri'ndeki son antrenman ısınma ve pas çalışmalarıyla başladı.
Antrenmanın ilk bölümünde taktiksel oyunlar üzerinde duran sarı-kırmızılı takım, günü orta-şut çalışmalarıyla tamamladı.
Göztepe, hazırlıkların ardından özel uçakla Erzurum'a giderek kampa girdi.
İzmir temsilcisi, yarın 13.30'da Erzurumspor FK'nin konuğu olacak.