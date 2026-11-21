Trendyol 1. Lig'de 15. haftanın açılış maçında Iğdır FK
, Ümraniyespor
ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin 9. dakikasında ev sahibi Iğdır, Giovanni Crociata ile öne geçti. 26'da Santeri Hostikka'nın pasında eşitliği sağlayan Berat Yılmaz, 49'da yine aynı oyuncunun asistinde fileleri havalandırdı. Ümraniye'nin 20 yaşındaki on numarası böylece, son 5 maçında 6. golüne ulaştı.
Ancak Iğdır FK pes etmedi. Kazanılan penaltıda 90+3'te topun başına geçen Dino Hotic, 2-2'yi bularak 1 puanı kurtardı. Iğdır FK yenilmezlik serisini 12 karşılaşmaya çıkardı. Ümraniye'nın ise mağlup olmama serisi 7 müsabakaya yükseldi.