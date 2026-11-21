CUMA: 15:04

YER: RAMS PARK

Galatasaray'da RAMS Park'ın zeminini iyileştirmek için yürütülen çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 1905 GSYİAD yılın fotoğrafları yarışmasına katıldığımız jüri toplantısında zemini de yakından inceledik... Yapılan çalışmalar sonucunda zeminin yüzde 95 oranında iyileştiği ve sürecin artık son aşamaya geldiği belirtildi. Çimlerin güçlendirilmesi amacıyla sahaya 900 kilogram çim tohumu ekilirken, kum kökenli zemin yapısını desteklemek için de 150 ton yeni kum serildi. Yapay güneş ışığı ile de sürekli zemine ışık veriliyor. RAMS Park'ın mevcut durumuyla Aston Villa karşılaşmasına ev sahipliği yapabilecek seviyeye geldiği ifade edildi. Sahadaki çimlerin yeniden yemyeşil bir görünüme kavuştuğu belirtilirken, zeminin yüzde 11'inin hibrit, kalan bölümünün ise doğal çimden oluştuğu aktarıldı. Galatasaraylı yetkililer de zeminle ilgili herhangi bir sorun bulunmadığını vurgulayarak, "Aston Villa maçına kadar tamamen hazır hâle gelecek. Bundan sonra da herhangi bir sıkıntı yaşanmayacak" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF: MURAT ÖZBOSTAN