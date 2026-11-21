Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da Kaan Ayhan açıklamalarda bulundu.

Samsunspor'un performansı ile ilgili Kaan Ayhan, "Bir tek son dakikalarda değil... Golü erken bulmakla birlikte Samsunspor bence biraz ana oyun planından daha ofansif oynadı. Bu da bizi bazı zorluklara soktu ama önemli olan kazanmaktı. Belki 3. golü bulsak daha kolay olacaktı. Moral açısından önemli bir galibiyet oldu" sözlerini dile getirdi.

Uzun süre sonra ilk 11'de şans bulmasının hatırlatılmasının ardından Kaan Ayhan şu sözleri dile getirdi:

"Hiçbir oyuncu için kolay değil sanırım. Bugün ana hedefim, takım arkadaşlarıma yardımcı olmak ve liderlik yapmaktı. Zor anlarda hepimiz bunu yaptık. Bu kadar süre sonra bu formayı terletmek... Ben de çok mutluyum. İnşallah bu şekilde devam eder ve 3 puan ala ala hedeflerimize ulaşırız."

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