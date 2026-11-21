Kayserispor, Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Sarıyer ile karşı karşıya geldi.
RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçta Ömer Faruk Gültekin düdük çaldı.
Kayserispor, Sarıyer karşısında 3-1'lik skorla kazandı.
Sarı-kırmızılıların gollerini 6 ve 43. dakikalarda Daniel Moreno ile 39. dakikada Taulant Seferi kaydetti. Sarıyer'de fileleri 87. dakikada Doğan Can Davas havalandırdı.
Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 33'e yükseltti ve maç fazlasıyla liderliği devraldı.
1. Lig'de galibiyet hasreti 7 maça çıkan Sarıyer ise 17 puanda kaldı.