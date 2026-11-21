Trabzonspor
, Konyaspor
'un genç kalecisi Deniz Ertaş'ı gündemine aldı. Başkanlar düzeyinde başlayan transfer pazarlıklarında bonservis düğümü henüz çözülmezken bordo-mavililerin, oyuncu cephesiyle de masaya oturmaya hazırlandığı öğrenildi. Güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olarak gösterilen Deniz'in Konyaspor'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 21 yaşındaki genç eldiven bu sezon 4 maçta görev aldı ve kalesinde 9 gol gördü. Yeşilbeyazlı kulübün altyapısından yetişen Deniz, toplamda 54 maçta sahaya çıktı. 70 gol yerken 19 karşılaşmada ağlarını rakip forvetlere kapattı.