Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.

Kocaelispor'da serbest vuruştan fileleri havalandıran Matej Maglica açıklamalarda bulundu.

Attığı gole dair soruya Matej Maglica, "Golüm için önceden planlanmış bir şey yoktu. Berkan orada bana sadece 'Ne olursa olsun, kaleyi hedef al ve sert şut çek' dedi. Ben de buna odaklandım ve tamamen arkadaşımın söylediklerini yaptım" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmayı değerlendiren Matej Maglica, "İyi bir ilk yarı oynadık. Fırsatlar bulduk ama değerlendiremedik. İkinci yarıda da gol bulduk. Ligin en iyi takımlarından birine karşı mücadele ettik. Tüm takım arkadaşlarımla ayrı ayrı gurur duyuyorum" sözlerini dile getirdi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör