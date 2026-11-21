Ara verdiği F.Bahçe kariyerine müthiş bir dönüş yapan İrfan Can Kahveci'nin çıkışını Emre Belözoğlu daha da yükseltmenin peşinde. Çorum FK karşılaşmasında attığı birbirinden güzel gollerle herkesi hayran bırakan 31 yaşındaki sağ kanat, Kocaeli maçında da rakibin direncini kıracak şutlarına hazırlanıyor. Rakiplerin özellikle Greenwood üstüne odaklandığı anlarda Belözoğlu, İrfan Can'dan boşluk bulduğu anda şutlarını devreye sokmasını istedi. Ayrıca orta saha ve beklerin üzerine gelen rakip oyunculara dönük savunma desteği de hocası tarafından futbolcusuna hatırlatıldı.

BEKLENTİ 2+1 SEZON

İrfan Can ile F.Bahçe yönetimi arasındaki sözleşme uzatma görüşmeleri de hız kazandı. Bu sezonun sonunda kontratı bitecek olan oyuncu, sarı-lacivertlilerle yola devam etmek isterken Fenerbahçeli kurmaylar da aynı tutumu sergiliyor. Yönetim, 1+1 yıllık sözleşme önerirken İrfan Can cephesi ise 2+1 kontrat bekliyor. 31 yaşındaki milli yıldız, F.Bahçe'den yıllık 1.5 milyon Euro (83 milyon TL) ücret alıyor. Oyuncu aynı seviyede bir kontrat talep ediyor. Mayıs ayı gelmeden imzaların atılması bekleniyor.