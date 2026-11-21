Okan Buruk'un gördüğü kırmızı kartın sebebini açıklayan İrfan Saraloğlu, "Maç sonu hocamız, oyuncuları kutlamak için sahaya gitti ve oyuncularına doğru yürümeye başladı. Sanki mecburiyet, kural varmış gibi benim elimi sıkmadı diye... Yakın olan hakem arkadaşımızın elini sıktı ve oyuncularına doğru yürümeye başladı hocamız fakat kırmızı kart" sözlerini dile getirdi.

İrfan Saraloğlu son olarak, "Burada olmak benim için keyifli değil. Bu konuşmayı yapmak istemiyorum! Önümüzde Şampiyonlar Ligi maçı var, ona odaklandık. Tüm konsantrasyonumuzla bu maça çıkmamız gerekiyor. Bu davranış ve kart bizi üzdü ama aldığımız 3 puanla yolumuza devam edeceğiz. Yolumuzdan dönmeyeceğiz! Şampiyon olacağız" açıklamasını yaptı.

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