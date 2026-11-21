G.Saray'da dizinden operasyon geçiren Victor Osimhen'in tedavi süreci devam ediyor. Nijeryalı yıldızın pazartesi günü takımla birlikte antrenmanlara başlaması bekleniyor. Salı günü oynanacak Aston Villa karşılaşmasında forma giyemeyecek olan Osimhen'in, Beşiktaş derbisine kadar sahalara dönmesi hedefleniyor. Yıldız futbolcunun kendisini hazır hissetmesi ve teknik heyetin de onay vermesi durumunda derbide forma giyebileceği öğrenildi. Dizindeki problemin büyük ölçüde geride kaldığı belirtilirken, Galatasaray
sağlık heyeti, oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Sağlık ekibi, Osimhen'in tedavi süreci ve sahalara dönüş takvimiyle ilgili teknik direktör Okan Buruk'a anbean bilgi veriyor. 3 Kasım'da Şampiyonlar Ligi'ndeki Stuttgart maçında sol dizinden sakatlanan golcü futbolcu, 7 Kasım'da Maslak Acıbadem Hastanesi'nde kulüp doktoru Yener İnce tarafından ameliyat edilmişti.