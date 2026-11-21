Çiçek, kulüpte hem genç takım hem de A takımın teknik sorumluluğunu üstlenirken, erkek egemen olarak görülen futbol dünyasında kadınların karşılaştığı önyargılara rağmen hedeflerinden vazgeçmediğini belirterek bir gün Süper Lig'de takım çalıştırmak istediğini söyledi. Bilgi, disiplin ve emeğin cinsiyetten bağımsız olduğunu vurgulayan Çiçek, kendisinden sonra gelecek kadınlara örnek olmayı hedeflediğini ifade etti. Fenerbahçe'ye duyduğu sevginin kalbinde ayrı bir yeri olduğunu dile getiren Çiçek, "Fenerbahçe sevdası herkesin bildiği, kalbimde yeri ayrı olan bir tutku" dedi.





SABAH'a konuşan kadın teknik direktör Nevide Çiçek, futbolun başından beri erkek egemen bir spor dalı olduğunu belirtirken şu ifadelerde bulundu; "Bu bir gerçek ancak sahaya çıktığınızda oyunun dili cinsiyetten bağımsızdır. Zaman zaman önyargılarla karşılaşmak mümkün oluyor ama ben kendimi kabul ettirmeye çalışmaktan ziyade işimi en iyi şekilde yapmaya odaklanıyorum. Bilgi disiplin ve saha içi hakimiyet bir araya geldiğinde zaten o saygı ve kabul kendiliğinden geliyor ve ilk etapta insanların alışık olmadığı bir profille karşılaştıklarında ekstra dikkatli ya da sorgulayıcı olabildiklerini biliyorum. Dışarıdan bakanların ilk anda şaşırması ya da sorgulaması umurumda değil sahada duruşunuz, iletişiminiz ve verdiğiniz kararlar net olduğunda otorite cinsiyetle ölçülmez. Sahada otorite bağırmakla değil, duruşla ve verdiğin kararla kurulur. Zaten zirveye oynayan herkes daha fazlasını koymak zorundadır." dedi.



"SÜPER LİG'DE ÇALIŞMAK KESİNLİKLE HAYAL ETMEDİĞİM BİR ŞEY DEĞİL"

Süper ligde doğru bir zaman ve projeyle oturduğunda kimsenin şaşırmayacağını belirten Çiçek "Kesinlikle hayal etmediğim bir şey değil, aksine beni motive eden çok güçlü bir vizyon. Futbolda sınırların ve kalıpların kırıldığını görmek çok kıymetli. Süper Lig'de ya da üst düzey herhangi bir ligde, liyakatle ve emeğimle o koltukta oturmak, benden sonra gelecek genç kadınlara da 'bu mümkün' diyebilmek benim için büyük bir gurur kaynağı olur. Bugüne kadar hangi alanda yer aldıysam sınırları zorlayarak ilerledim. çünkü ben zaten bu yola alışılmışı bozmak için çıktım." dedi.



"FENERBAHÇE SEVDASI KALBİMDE YERİ AYRI OLAN BİR TUTKU"

Şu an İstanbul Gençlergücü'nde olmaktan çok mutlu olduğunu ve kendini ait hissettiği bir takımda olduğunu hissettiğini belirten Çiçek "Burada birlikte ürettiğimiz enerji ve hedef beni gerçekten heyecanlandırıyor. Ancak profesyonel bakış açımla tek bir kapıya takılı kalmıyorum; iddiası olan, sınırları zorlayan ve vizyon koyan her yerde var olmak isterim Fenerbahçe sevdası herkesin bildiği, kalbimde yeri ayrı olan bir tutku ama bugün İstanbul Gençlergücü'nde iz bırakmak, yarın da büyük hedeflerin içinde yer almak en doğal motivasyonum. Önemli olan hangi formanın ya da hangi armalı projenin içinde olursam olayım karakterimi ve iddiamı ortaya koymak." İfadelerinde bulundu.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör