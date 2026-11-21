Real Madrid'de maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Real Madrid puanını 33'e yükseltti ve maç fazlasıyla Barcelona ile puanını eşitledi.

Celta Vigo ise 13 puanda kaldı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör