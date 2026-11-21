Real Madrid, LaLiga'nın 13. haftasında Celta Vigo ile kozlarını paylaştı.
Real Madrid, Celta Vigo karşısında 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı.
Ev sahibi ekibin gollerini 66. dakikada Jude Bellingham ile 85. dakikada Carlos Espi kaydetti. Celta Vigo'da fileleri 6. dakikada Pablo Duran havalandırdı.
Real Madrid'de Kylian Mbappe, 39. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviremedi.
Real Madrid'de maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Real Madrid puanını 33'e yükseltti ve maç fazlasıyla Barcelona ile puanını eşitledi.
Celta Vigo ise 13 puanda kaldı.