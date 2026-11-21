Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Galatasaray'a 2-1 yenilen Samsunspor'da teknik direktör Nenad Bjelica, müsabakayı kaybetmelerine rağmen iyi bir performans gösterdiklerini söyledi.

Nenad Bjelica, Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galibiyetinden dolayı Galatasaray'ı tebrik ederek sözlerine başlayan Hırvat teknik adam, "Maçta iyi bir performans gösterdik. Hatta galibiyeti hak eden taraf olduğumuzu söyleyebilirim. Birçok fırsat yakaladık ama istediğimiz sonucu elde edemedik. Oyun üstünlüğünü elimize aldığımız bölümler oldu. Böyle bir performans gösterdikleri için oyuncularımla gurur duyuyorum. Galatasaray gibi güçlü bir takıma karşı oynadığınızda bulduğunuz pozisyonları gole çevirmelisiniz." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı ekibin karşılaşmada attığı ilk gole değinen Bjelica, "Yardımcılarım, bana Galatasaray'ın attığı ilk golün iki defa ofsayt olduğunu söyledi. Birincisinde 'bloke' yapıldığı anda ofsayt var. İkincisinde de şut çekildiği esnada kalecimizin önünde bir oyuncu var. Bunları bana yardımcılarım söyledi. Bu performanstan sonra mağlup olmamız kötü oldu. Yine de gösterdiğimiz performans, gelecek maçlar adına bize umut veriyor. Önümüzdeki haftalarda da en iyi performansımızı göstermeye çalışacağız." diye konuştu.

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısının kendileri için kolay olmayacağını vurgulayan 55 yaşındaki çalıştırıcı, "Bütün karşılaşmaları kazanmak istiyoruz. Bizim için en önemli maç, bir sonraki maç. Bugün buraya kazanmak için gelmiştik. Bir sonraki Gençlerbirliği karşılaşmasında puanlar almak istiyoruz. Ne kadar puan alırsak alalım, ligde kalmayı garantilemeyeceğiz. Yine de tüm puanlara talibiz." değerlendirmesinde bulundu.

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