Selçuk İnan, transfer dönemi için çalışmaların ne durumda olduğunun sorulması üzerine, "Bir planlamamız var. Oyuncu portföyümüz var, seyrediyoruz ve başkanımızla paylaşıyoruz. Birkaç bölgeye transfer yapabiliriz. Finansal olarak sıkıntılarımız var. Böyle bir transfere karar verirsek çıkmamız gereken oyuncular olabilir. Transfer süreci belli olmuyor. Önce bir önümüzü görelim. Transfer yasağımız var mı, yok mu ? Şu an çok da benim gündemim değil" cevabını verdi.

Fenerbahçe'ye karşı ilk kez puan aldığının hatırlatılması üzerine İnan, "Bu güzel bir istatistik. En azından puan aldık. Şükürler olsun. Çok önemsemediğim bir an aslında bu. Bir iş yapıyoruz, çok çalışıyoruz, çok emek veriyoruz. Fenerbahçe'nin yüzde 5 veya 10'u bütçeyle karşı mücadele etmeye çalışıyoruz. Galatasaray, Beşiktaş veya Trabzonspor'a karşı da. Onlara karşı çok kolay değil kazanmak veya puan almak. Hocalığa başladığımdan beri oyuncularımla beraber her şeyimi verdim. Kazanmaya çok yakın olduğumuz anlar oldu, bugün gibi. İstatistiklere çok takılmayan biri olarak ben de mutlu oldum" sözlerini sarf etti.

Sarı-lacivertli taraftarların kendisine olan tepkisiyle ilgili de konuşan 41 yaşındaki teknik adam, "Bunlarla ilgili bir yorumum oldu. Bir şekilde bu söylemlerin yanlış olduğunu hep dile getirdim. Ben kötü söz anlamında söylemiyorum ama kimilerinin efsanesi olarak gördüğü Galatasaray da bile taraftarların bir kısmı bana tepki gösterdi. Hata veya yanlış yapmayıp işinizi yapmaya çalışsanız da az önceki gelen sorudaki istatistik yüzünden hain olabiliyorsunuz. Ama asla duruşumdan ödün vermedim. Kötü söz sahibine aittir. Ben sadece işime bakıyorum. İşimi doğru şekilde yaptığımı ne kadar insana gösterirsem o zaman mutlu oluyorum. Fenerbahçe taraftarının söylediği sözler beni ilgilendirmiyor. Kabul etmiyorum. Sürekli bir şeyler yakalamak, insanları rencide etmek isteyen bir kesim var. O kesime çok alan vermeyelim" dedi.

Anadolu takımlarının büyük takımlara karşı oynadığı maçlarda daha fazla motive olduğunun belirtilmesi üzerine İnan, "Büyük takımlara karşı motivasyon bizim özelimizde bir durumda değil. Bütün Anadolu takımları daha fazla motive olabilir. Puan almak veya iyi oynamak sadece motivasyonla ilgili değil. Ben buraya geldikten sonra almış olduğumuz puanlar veya galibiyeti kaçırdığımız anları düşünecek olursak hepimizin payı var" ifadelerini kullandı.

Levent Mercan'ın ikinci sarı kartı görerek oyun dışında kalması gerektiğini söyleyen Selçuk İnan, "Hakemlerle ilgili çok isyan ettiğim zamanlar da oldu. Penaltı gözünün önünde oldu, verebilirdi. VAR'dan verildi. Maçın kırılma anı bence Levent Mercan'ın ikinci sarı kartının verilmemesiydi. Onlar için basit görünen bir şey böyle bir şehrin, takımın hayalini veya zaferini yok etti. O çok net bir sarı karttı" sözlerini sarf etti.

Rigoberto Rivas'ın performansını değerlendiren Selçuk İnan, "Rivas'ı çok yakından tanıyorum. Ondan nasıl fayda sağlayacağımızla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Onun yeteneğini biliyorum. Sol bek oynadığında ofansif olarak ne alacağımı biliyorum. Çalışıyor, çok emek veriyor. Bugün övgüyü fazlasıyla hak ediyor. Her hocanın beraber çalışmak isteyeceği karakterde bir oyuncu" ifadelerini dile getirdi.

Uzun oyuncuları sahadayken kafa golü yemelerinin şanssızlık olduğunu vurgulayan İnan, "Bence seyir zevki çok yüksek bir maç oldu. Ama mücadele seviyesi daha önde olan bir maçtı. Duran toplar Fenerbahçe'nin etkili olduğu alan. Onların golleri yan toplardan geldi. Bizim attığımız goller ise penaltı ve frikikten. Bugün bir yeni yan top golünü bize karşı attılar. Her hafta çalışmamıza, bütün uzun oyuncularımız sahadayken o golleri yemek biraz şanssızlık veya o anki konsantre eksikliği diyebiliriz" dedi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör