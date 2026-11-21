Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Zorlu müsabaka Kocaeli Stadyumu'nda oynandı.
Kritik karşılaşmada Kadir Sağlam düdük çaldı. Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını Anıl Usta ile Murat Altan üstlendi.
VAR'da Gustavo Fernandes Correia, AVAR'da ise Mehmet Emin Tuğral görev aldı.
Fenerbahçe, öne geçtiği maçta Kocaelispor ile 2-2 berabere kaldı.
Fenerbahçe'nin gollerini 61. dakikada Milan Skriniar ve 90+3. dakikada Mason Greenwood kaydetti. Kocaelispor'da fileleri 71. dakikada penaltıdan Berkan Kutlu ile 76. dakikada Matej Maglica havalandırdı.
Bu sonucun ardından hem Fenerbahçe hem de Kocaelispor puanını 20'ye yükseltti
Fenerbahçe, 12 hafta sonunda lider Galatasaray'ın 11 puan gerisinde kaldı.
Kocaelispor - Fenerbahçe: 2-2
Goller: 61' Milan Skriniar, 71' Berkan Kutlu (P), 76' Matej Maglica, 90+3' Mason Greenwood
MAÇTAN DAKİKALAR
10. dakikada soldan Baku'nun ortasında Agyei arka direkte topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda, yakın mesafedeki Ederson topu uzaklaştırdı.
22. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Berkan Kutlu'nun sert şutunda, meşin yuvarlak Oppong'a çarparak direğin dibinden kornere gitti.
30. dakikada Tayfur Binögöl'ün hatalı pasında rakip ceza sahası içinde topla buluşan Oğuz Aydın'ın dar açıdan sert vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Serhat Öztaşdelen uzaklaştırdı.
34. dakikada sağdan çalımlarla ceza sahasına giren Greenwood'un şut açısı yakalayınca yerden sert vuruşunda, kaleci Serhat Öztaşdelen topu kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
48. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Greenwood'un sert şutunda, Serhat Öztaşdelen meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
61. dakikada Fenerbahçe öne geçti. İrfan Can Kahveci'nin sağ kenar çizgisine yakın noktadan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde savunmadan seken top Skriniar'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
68. dakikada Kocaelispor penaltı kazandı. Berkan Kutlu'nun sol köşeden kullandığı kornerde Maglica'nın indirdiği topu Semedo uzaklaştırdı. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Kadir Sağlam, Semedo'nun topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.
71. dakikada topun başına geçen Berkan Kutlu, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1
74. dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Gulliksen'in şutunda, top üst direkten dışarı gitti.
76. dakikada Kocaelispor öne geçti. Ceza yayı içerisinde kazanılan serbest vuruşu kullanan Maglica'nın yerden şutunda, barajın altından geçen top filelerle buluştu: 2-1
90+3. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Kerem Aktürkoğlu'nun sol köşeden kullandığı korner atışında Greenwood'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2
Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona erdi.
İLK 11'LER
Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız, Maglica, Dijksteel, Rivas, Tayfur Bingöl, Susoho, Berkan Kutlu, Baku, Gonçalo, Agyei.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Greenwood, Oğuz Aydın, Lukaku.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor'a konuk oldukları mücadelenin ilk 11'inde son resmi maçın kadrosunda değişiklik yapmadı.
Sarı-lacivertli futbol takım, Kocaeli Stadı'ndaki müsabakaya Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Levent Mercan, Guendouzi, İsmail Yüksek, Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Lukaku 11'i ile çıktı.
Teknik direktör Emre Belözoğlu, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çorum FK'yi deplasmanda 5-0 mağlup eden kadroda değişikliğe gitmedik.
Sarı-lacivertli ekip, Kocaelispor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.
Sakatlıkları bulunan Ake, Asensio ve Oosterwolde kadroda yer almazken, cezalı Brown da takımını zorlu maçta yalnız bıraktı.
Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Süper Lig'de son oynadıkları Eyüpspor müsabakasında sahaya sürdüğü kadrodan 3 değişiklik yaptı.
İnan, Eyüpspor maçında ilk 11'de görev alan ve o maçta sakatlık yaşayan Show'un yerine Tayfur Bingöl'e yer verirken savunmada Emir Ortakaya'nın yerine Maglica'ya, Aye'nin yerine de Sousa'ya şans verdi.
Kocaeli ekibi Serhat Öztaşdelen, Uğur Kaan Yıldız, Dijksteel, Maglica, Rivas, Berkan Kutlu, Sissoho, Tayfur Bingöl, Baku, Sousa, Agyei 11'i ile sahaya çıktı.
Yeşil-siyahlıların yedek kulübesinde Onurcan Piri, Muharrem Cinan, Emir Ortakaya, Gulliksen, Metehan Altunbaş, Mustafa Ege Bilim, Fatihhan Demir, Onur Öztonga, Bedirhan Yıldız ve Aye yer aldı.
Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesiyle ilk maçına Çorum FK deplasmanında çıkan Fenerbahçe, bu karşılaşmadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, milli aranın ardından oynadığı ilk maçta da deplasmanda sahaya çıktı.
Belözoğlu, göreve başladığı günden bu yana henüz taraftarının önünde maça çıkamazken, ilk iki sınavını üst üste deplasmanda verdi.