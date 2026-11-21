Sarı-lacivertli ekip, Kocaelispor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamadı.

Sakatlıkları bulunan Ake, Asensio ve Oosterwolde kadroda yer almazken, cezalı Brown da takımını zorlu maçta yalnız bıraktı.

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Süper Lig'de son oynadıkları Eyüpspor müsabakasında sahaya sürdüğü kadrodan 3 değişiklik yaptı.

İnan, Eyüpspor maçında ilk 11'de görev alan ve o maçta sakatlık yaşayan Show'un yerine Tayfur Bingöl'e yer verirken savunmada Emir Ortakaya'nın yerine Maglica'ya, Aye'nin yerine de Sousa'ya şans verdi.