Trabzonspor
'un devre arası transfer dönemi için yol haritası netleşti. Listede ilk sırayı hem hücum gücü yüksek hem de oyun merkezini kontrol edebilen skorer bir merkez orta saha alıyor. Ayrıca kiralık olarak bordo-mavili formayı giyen ve performansıyla güven veren Andre Onana'nın bonservisini almak için ocak ayında resmi girişimlerin başlatılması bekleniyor.
Hücum hattında Paul Onuachu
'nun durumuna göre şekillenecek planlamada ise Richarlison öne çıkıyor. Yaz döneminde pürüzler nedeniyle son anda gerçekleşmeyen bu hamlenin, şartların olgunlaşmasıyla birlikte devre arasında mutlu sonla bitme ihtimalinin son derece yüksek olduğu belirtiliyor.