Türk Telekom
CEO'su Ebubekir Şahin
, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak
'ı ziyaret etti. Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmede Bakanlıkla yürüttükleri çalışmaların yanı sıra spor yayıncılığında yeni dönemde hayata geçirmeyi planladıkları yatırımları da ele aldıklarını açıkladı. Ayrıca sporu daha geniş kitlelerle buluşturarak sporseverlere daha nitelikli yayın deneyimi sunmaya yönelik çalışmalar hakkında da
bilgi verdi. Süper Lig
'in yeni yayın dönemine ilişkin sürecin gündemde olduğu dönemde yapılan açıklama, Türk Telekom'un spor yayıncılığı alanındaki mevcut faaliyetlerini ve yatırım hedeflerini yeniden gündeme taşıdı.