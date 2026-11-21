Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, Samsunspor karşısında 2-1 galip geldi.

Galatasaray'da Uğurcan Çakır müsabaka sonrasında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Uğurcan Çakır, "Zor bir maç oldu. Samsunspor çok iyi mücadele etti, bize zorluk çıkardılar, çok pozisyon buldular. Nenad Bjelica ile Trabzonspor'da çalışmıştım, nasıl bir takım istediğini biliyorum. Fiziksel mücadele isteyen bir takım istiyor. Samsunspor iyi mücadele etti. Milli takım dönüşleri zor oluyor ama galip geldiğimiz için mutluyuz" dedi.

Aston Villa ve Beşiktaş ile oynanacak maçlara dair soruya Uğurcan Çakır şu cevabı verdi:

"Bu ay bizim için çok kritik olacak. Aston Villa, Beşiktaş deplasmanı... İki tane zorlu maç oynayacağız. En iyi şekilde hazırlanacağız. Taraftarımız önünde kazanmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde devam etmek istiyoruz. Dinleneceğiz ve Aston Villa maçına hazırlanacağız."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör