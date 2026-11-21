Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanından 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.

Sarı-lacivertlilerde, Vedat Muriqi müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Vedat Muriqi, "Üzgünüz. Açıkçası üzgünüz. Maça istediğimizi gibi başlayamadık, ilk 30 dakika rakibin oynamasına izin verdik. Lukaku'nun golü geçerli sayılsa farklı olabilirdi. Ondan sonra toparladık" dedi.

Üzgün olduklarının altını çizen Vedat Muriqi, "Oyuncu grubu olarak üzgünüz, herkes daha fazla sorumluluk almak zorunda. Şapkamızı önümüze koyacağız. Fenerbahçe formasına layık olmaya hep birlikte çalışacağız" sözlerini dile getirdi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör