Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor karşısında 2-1 kazanan Galatasaray'da Wilfried Singo açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Wilfried Singo, "Açıkçası maçtan çok memnunum ancak bazı noktalar var ve kendi işimizi zora soktuk. İyi bir sonuç elde ettik. Bundan sonra çalışarak devam edeceğiz" sözlerini dile getirdi.

Şampiyonlar Ligi'ndeki Aston Villa maçına dair soruya Wilfried Singo, "Tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde tüm maçlar önemli. Zor maçlar, büyük maçlar. İyi hazırlanmamız lazım. İyi hazırlanıp, iyi bir sonuç almak bizim elimizde" cevabını verdi.

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