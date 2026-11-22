Süper Lig'de zirve mücadelesi veren ve milli araya Galatasaray yenilgisiyle giren Amed SF, uzun ara sonrası çıktığı Çaykur Rizespor karşılaşmasında hüsran yaşadı. Diyarbakır temsilcisi, sahasında ağırladığı Karadeniz ekibine 2-0 mağlup oldu. Konuk ekibin gollerini 19 ve 54. dakikalarda Ali Sowe kaydetti. Yeşil-kırmızılı ekip 15 şutun 7'sinde isabet bulurken Rize'de kaleci Zafer Görgen yaptığı kurtarışlarla alkış aldı. Bu sezon sahasında ilk kez mağlup olan ve üst üste ikinci yenilgisini yaşayan Amed, zirve yarışında ağır bir yara aldı. Bu sonucun ardından Rizespor puanını 17'e yükseltti. Amedspor ise 23 puanda kaldı.

'DİAGNE NEREDE BİLMİYORUM!'

Amed Teknik Direktörü Besnik Hasi, Rize yenilgisi sonrası flaş bir itirafta bulundu. Senegalli golcüleri Mbaye Diagne hakkında konuşan 54 yaşındaki hoca, "Diagne milli ara sonrası gelmedi. Nerede olduğunu bilmiyorum. Ben var olan oyuncularımı geliştiriyorum. Bu yönetimin bileceği bir iş" dedi. Dar bir kadrosu olduğunun da altını çizen Hasi, "Maçın zor olacağını biliyorduk. Rize iyi direndi. Üç puanı hak etmedik" ifadelerini kullandı.