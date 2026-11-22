42 KERE MAŞALLAH!

Süper Lig'de evinde son olarak 2023-24 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Galatasaray, bu mücadelenin ardından oynadığı 42 maçı da kaybetmedi. Sarı-kırmızılı takım, dün Samsunspor karşısında aldığı galibiyetle kendisinin iç sahadaki en uzun yenilmezlik serisi rekorunu kırdı. Aslan, bu sezon ligde iç sahada çıktığı 6 müsabakanın 5'ini kazanırken, 1'inden beraberlikle ayrıldı. G.Saray Başkanı Dursun Özbek, maçı torunu ile birlikte locadan izledi. Minik Cimbomlunun pozisyonlara verdiği tepkiler dikkat çekiciydi.

YUNUS VARSA SORUN YOK!

Cimbom'un ikinci golünü kaydeden Yunus Akgün, son 7 maçın 4'ünde skora katkı sağladı. Şampiyonlar Ligi de dahil toplamda 3 gole ulaşan milli futbolcu, 1 de asist yaptı. Galatasaray, Yunus'un skora etkide bulunduğu bu maçların hepsini kazandı.

UĞURCAN 1 İDMANLA ÇIKTI TAKIMINI İPTEN ALDI!

Galatasaray'da tedavisi tamamlanıp, Samsunspor maçına yetiştirilen Uğurcan Çakır, karşılaşma öncesi sadece 1 idmana çıkma fırsatı bulabildi. Buna rağmen yaptığı kritik kurtarışlarla sarı-kırmızılı takımın galibiyetinde büyük pay sahibi oldu. Deneyimli kaleci, 1 gole engel olamasa da Samsunspor'un 7 isabetli şutunun 6'sını çıkarmayı başardı.

TORREİRA'DAN KARİYER GOLÜ!

Süper Lig kariyerindeki en erken golünü Samsunspor filelerine gönderen Lucas Torreira'nın (03:45), bu sezon ligde kaydettiği 2 gol de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda geldi (Samsunspor&İstanbul Başakşehir).

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Galatasaray'ın orta sahası Gabriel Sara, Süper Lig'de 6. gol pasını verdi ve asist krallığı yarışında Trabzonsporlu Ernest Muçi'yi yakaladı. Brezilyalı yıldız iki kez de fileleri havalandırdı.