LaLiga'nın 13. haftasında Barcelona ile Villarreal kozlarını paylaştı.

Barcelona, 2-0 geriye düştüğü maçta sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Barcelona'nın gollerini 57. dakikada Gerard Martin, 61. dakikada Fermin Lopez ve 67. dakikada kendi kalesine Pau Navarro kaydetti. Villarreal'de fileleri 5. dakikada Tajon Buchanan ile 7. dakikada Oluwaseyi havalandırdı.

Barcelona'da Lamine Yamal, 23. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviremedi.

Villarreal'de Pau Navarro, 90+3. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.

Lider Barcelona bu galibiyetle birlikte puanını 36'ya yükseltti.

Barcelona deplasmanında skoru koruyamayan Villarreal ise 15 puanda kaldı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör