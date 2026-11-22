Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak haftanın kapanış maçını hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Sezondaki 11 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi yaşayan 8. basamaktaki İstanbul Başakşehir, hanesine 17 puan yazdırdı.

Turuncu-lacivertli takım, Arca Çorum FK'ye üstünlük kurarak üst üste 3. galibiyetini almaya çalışacak.

Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı Başakşehir'de Yusuf Sarı, Christopher Operi ve Abbosbek Fayzullaev'in tedavilerine devam ediliyor.

Ligdeki müsabakaların 5'ini kazanan, 1'inde berabere kalan, 5'ini kaybeden 10. basamaktaki Arca Çorum FK ise 16 puan topladı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör