Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Müsabaka Papara Park'ta oynanacak.
Karşılaşmada Gürcan Hasova düdük çalacak. Gürcan Hasova'nın yardımcılıklarını Bilal Gölen ile Murat Temel üstlenecek.
VAR'da Ferhan Kestanlıoğlu, AVAR'da ise Mustafa Savranlar görev alacak.
Trabzonspor – Eyüpspor karşılaşması saat 19.00'da başlayacak.
Müsabaka beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden anlık olarak takip edebilirsiniz.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Cenk Özkacar, Cabral, Ozan Tufan, Fabinho, Muci, Salah, Saviolo, Onuachu.
Eyüpspor: Moldovan, Ömer Ceyhan, El Yamiq, Jules, Anıl Yaşar, Massanga, Yao, Sabiri, Yusuf Barasi, Pintor, Abdullahi.