Süper Lig'in 12. haftasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da Cenk Özkacar açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Cenk Özkacar, "Öncelikle milli aradan sonraki maçlar her zaman zor olur. Çoğu takım arkadaşım milli takımdaydı. Milli ara dönüşü galibiyetle yolumuza devam etmek bizi çok mutlu etti. Daha farklı bitebilirdi maç ama sonuçta 3 puanı alan taraf olduğumuz için mutluyuz. Belli bölümlerde rakip de geldi ama maçın genelini biz kontrol ettik, kazandığımız güzel bir maç oldu" dedi.

Savunma performanslarına dair soruya Cenk Özkacar, "Gol yememek, sadece defans oyuncularının mücadelesiyle olan bir şey değil. Hocamız geldiğinden beri takım savunmasını çok iyi yapan bir takım haline dönüştük. Hücum oyuncuların desteği, bizim agresif oyunumuz, Onana'nın kurtarışlarıyla devam eden bir seri oldu" cevabını verdi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör