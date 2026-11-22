Bireysel performansı ile ilgili soruya Dusan Vlahovic, "Bunları duymak çok güzel ama takım olmasa, hocam olmasa, taraftarların, çalışanların desteği, sevgisi olmasa yapamazdım. Takım iyi olduğu için bunları yapabiliyorum. Önümüzde uzun bir sezon var. Takıma elimden geldiğince yardımcı olacağım. Takım iyiyse santrfor çok gol atar. Bizim takımımız çok iyi, onların sayesinde gol atıyorum. Herkesin inancıyla bu şekilde devam etmek istiyorum. Gol atmaktan, rekor kırmaktan daha önemlisi takımın kazanması" cevabını verdi.

Galatasaray ile oynanacak derbiye dair görüşleri merak edilen Dusan Vlahovic şu açıklamayı yaptı:

"Öncelikle Hapoel maçımız var, ona konsantre olacağız. Sonrasında Galatasaray maçını konuşuruz."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör