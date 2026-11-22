G.Saray Başkan Vekili Maruf Güneş, Okan Buruk
'un kırmızı kartının haksız olduğunu savunarak hakem Ali Şansalan
'a yüklendi: "Egosunu tatmin etmek isteyenlerin bulunması gereken yer değil saha! Şansalan'ın davranışlarını yakıştıramadık. Mendes'i atmayan hakemin, Okan hocamızı basit bir şekilde ihraç ettiğini herkes gördü. Beşiktaş maçı olduğu için bilinçaltında!
Hocamız, "Ben ne yaptım?" dedi. "Savunmanı yazarsın" söylemiyle tünele gitti. Federasyonun, hakemin bu ayıbını kapatacağını düşünüyorum. PFDK ve Tahkim'e gerekli başvuruları yapacağız."
Torreira'nın golü hakkında da "Futbolu biraz bilen bir insan, çok net bir gol olduğunu bilir. Fazla konuşmaya gerek yok" diye konuştu.