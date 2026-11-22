Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, G.Saray'ın Torreira ile bulduğu gole tepki gösterdi. Sarı-lacivertli yönetici, X'ten yaptığı açıklamada "Galatasaray–Samsunspor maçındaki golü F.Bahçe atmış olsaydı hakem ofsayt verir miydi? Türkiye'de 100 kişiden 90'ı buna "evet" yanıtı veriyorsa, adil rekabetten bahsedemeyiz. Adil rekabetin olmadığı yerde, sessiz kalmamız gerekmiyor. Türkiye'de MHK'nin köklü bir dönüşümden geçmesi şart" ifadelerini kullandı.

GOL OFSAYT, VAR BİZİ DOĞRADI!

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, hakem yönetimini eleştirdi. "Maç öncesinde inşallah hakem faktörü olmaz diyorduk ama maalesef korktuğumuz başımıza geldi" diyen Yıldırım şöyle devam etti: "MHK'ye sesleniyorum; daha ne yapacaktı, pasif ofsayt var. Kalecinin önünde Abdülkerim duruyor, bloke ediyor. Tamam gol, vuruş her şey güzel ama yani pozisyon ofsayt tartışılmaz bir şekilde. Yanılıyorsam da eyvallah, hata yaptım derim! Hata yaptığıma inanmıyorum. Samsun'da Fenerbahçe'yle oynarken geçmişte böyle bir gol atmıştık. Golümüzü iptal etmişlerdi."