Süper Lig'in 12. haftasında Gençlerbirliği, Eryaman Stadı'nda ağırladığı Gaziantep FK'yı 1-0 mağlup etti. Başkent ekibine galibiyeti getiren golü 9. dakikada Adama Traore kaydetti. Gaziantep'te ilk resmi maçına çıkan teknik direktör Volkan Demirel, sahadan mağlubiyetle ayrılırken konuk ekibin ligdeki galibiyet hasreti 8 maça çıktı. Bu sonuçla Gençlerbirliği puanını 14'e yükseltirken Gaziantep FK 8 puanda kaldı.
KORKU DOLU ANLAR!
70. dakikada Gaziantep FK oyuncusu Myenty Abena hava topu mücadelesinde rakibiyle kafa kafaya çarpışarak yerde kaldı. Bir an bilincini kaybeden Surinamlı stoper, ambulansla hastaneye götürüldü. Oyuncunun durumunun ciddi olmadığı bildirildi.