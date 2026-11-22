Göztepe, Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Erzurumspor FK ile karşılaştı. Mücadeleyi İzmir ekibi 1-0 kazandı.

Göztepe'ye galibiyeti getiren golü 70. dakikada Efkan Bekiroğlu kaydetti. Üst üste 4. Deplasman galibiyetini alan Göztepe puanını 18'e çıkardı. Erzurumspor ise 14 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Göztepe, Trabzonspor'u ağırlayacak. Erzurumspor ise Fenerbahçe'ye konuk olacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



6. dakikada Martin Rodriguez'in ceza sahası dışı sol çaprazından çektiği şutu kaleci Arda Özçimen kornere çeldi.



27. dakikada Ibrahim Diabate'nin ceza sahası dışı sağ çaprazından çektiği yerden şutu kaleci Arda Özçimen kurtardı.



32. dakikada Brandon Baiye'nin ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Arda Özçimen kurtardı. Dönen topu Gyrano Kerk tamamlayamadı.



45+1. dakikada sol kanattan Antunes'in ortasında Sonko kafayla toğu ağlara gönderdi.



45+4. dakikada hakem Alper Akarsu pozisyonu VAR monitöründe izledi ve gol öncesi faul belirleyerek golü iptal etti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



56. dakikada Ibrahim Diabate'nin ceza sahası içinden çektiği yerden şutu kaleci Arda Özçimen kontrol etti.



70. dakikada sağ kanattan Arda Okan'ın ortasında arka direkte Juan'ın sol ayağıyla yaptığı vuruşu kale ağzında tamamlayan Efkan Bekiroğlu, topu ağlara gönderdi. 0-1



85. dakikada Armstrong'un kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda çektiği şutu Ertuğrul Taşkıran ayaklarıyla kurtardı.



Stat: Kazım Karabekir



Hakemler: Alper Akarsu, Mehmet Salih Mazlum, Murat Şener



Erzurumspor FK: Ertuğrul Taşkıran, Orhan Ovacıklı (Festy Ebosele dk. 79), Amar Gerxhaliu, Nihad Mujakic, Mustafa Yumlu, Guram Giorbelidze (Mustafa Fettahoğlu dk. 80), Brandon Baiye (Sefa Akgün dk. 80), Elisha Owusu, Martin Rodriguez (Miguel Cardoso dk. 71), Gyrano Kerk (Eren Tozlu dk. 60), Ibrahim Diabate



Yedekler: Matija Orbanic Cengizhan Bayrak, Lawrence Agyekum, Nariman Akhundzada, Yakup Kırtay



Teknik Direktör: Serkan Özbalta



Göztepe: Arda Özçimen, Taha Altıkardeş, Noah Sonko Sundberg, Malcom Bokele, Arda Okan Kurtulan, Rhaldney Gomes, Novatus Miroshi Faustino Anjorin dk. 69), Richard Akkonor (Ege Yıldırım dk. 84), Alexis Antunes (Efkan Bekiroğlu dk. 69 , Juan Silva (Janderson Kosta dk. 84), Andre Henrique (Sinclair Armstrong dk. 35)



Yedekler: Şamil Öztürk, Allan, Alex Matos, Bekir Böke, Gökdeniz Bayrakdar



Teknik Direktör: Stanimir Stoilov



Gol: Efkan Bekiroğlu (dk.70) (Göztepe)

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör