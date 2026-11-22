Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Göztepe, deplasmanda karşılaştığı Erzurumspor FK'yı 1-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, açıklamalarda bulundu.

Kendileri adına çok değerli bir galibiyet olduğunu ifade eden Stanimir Stoilov, "Bunun nedenlerini sayacak olursak Erzurum evinde gerçekten çok güçlü, çok iyi bir takım. Saha şartları iyi iki takım açısından da iyi oynamak adına müsait değildi, zor şartlardı. Bu yüzden bizim adımıza çok değerli bir galibiyet olduğunu düşünüyorum. Ama aynı zamanda bence en iyi performansımızı sergilemedik. Bununla beraber galibiyet bizim adımıza çok önemliydi. Milli takım arasında tabii ki milli takıma giden gelen oyuncular oldu. Bu bununla beraber bazı oyuncularda konsantrasyon kaybı olduğunu düşünüyorum. Buna rağmen galip gelmek bizim adımıza, tabii ki galibiyet diyorum, çok değerliydi. Rakip de pozisyonlar yakaladı ama biz maçın 90 dakikası boyunca organizasyonumuzu korumaya başladık. 1-0'ı bulduk. 1-0'dan sonra birkaç tane pozisyon da önemli yakaladık. Burada ikinci golü bulabilirdik" ifadelerini kullandı.



Milli araları sevmediğini ifade eden Stoilov, "Bu sene özellikle ilk milli ara bizim adımıza iyi oldu diyebiliriz. Çünkü çok fazla sakat oyuncumuz vardı. Orada bu oyuncular sakatlıktan döndüler, toparlandılar vesaire. Ama genel olarak bunu sevmemen nedenlerinden bir tanesi bugün yine bazı oyuncularımız gördüğünüz gibi en iyi performansını sergileyemediler. Milli takıma giden orada birkaç maç oynayan arka arkaya oyuncularımız vardı. Richard oradan biraz sakatlıkla döndü, çok fazla antrenman yapamadı. Bundan ötürü tekrar tabii ki benim düşüncem değişmedi. Arda Özçimen ile ilgili olarak ben her zaman Arda'nın kalitesine sonuna kadar güveniyorum. Şimdi de çok ciddi bir şekilde çalışmaya devam etmesi ve en iyi performansını sergilemesi gerekiyor. Kesinlikle başını kaldırmadan çok sıkı bir şekilde çalışmaya devam etmeli. Daha önce de Süper Lig'e çıktığımızda ben yine Arda'ya güvenmiştim ama o dönemde genç bir oyuncuydu. Şimdi ise olgunlaştı ve çok daha iyi şeyler ortaya koyuyor ama bu kesinlikle yeterli değil. Her gün çok sıkı bir şekilde çalışmaya ve gelişmeye devam etmesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör