Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında Beşiktaş'a 4-2 mağlup olan Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, oyuncularının emeğine üzüldüğünü söyledi.

Palut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın genelinde oyun üstünlüğünün büyük oranda kendilerinde olduğunu ancak Beşiktaş'ın son vuruş ve bitiricilik becerisiyle galip geldiğini dile getirdi.

Takımının 75. dakikaya kadar dengeli ve etkili bir oyun sergilediğini ve en az bir puanı hak ettiklerini anlatan Palut, şöyle konuştu:

"Futbolda 'golleri çıkarırsak' diye bir şey yok ama bu maçın olması gereken skoru, sahadaki mücadeleye göre bu değildi. Takım, en azından 1 puanı hak etmişti. Bunu sadece 2-0'dan 2-2'ye verdiğimiz reaksiyon olarak da söylemiyorum. 75'e kadar olan bölümle alakalı. Gol ve beceri önemli. Beşiktaş bugün o noktada bizden daha başarılıydı. Belki bizden daha başarılı oldukları tek parametre son vuruş ve bitiricilikti. Bunu da kabul etmek lazım. Oyuncularımın emeğine üzüldüm, çok çabaladılar. Bazı oyuncular yorulmalarına rağmen maçı taşımaya çalıştı. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör