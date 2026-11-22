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eşiktaş, bu sezon geride kalan 11 haftada ligde oynadığı 5 deplasman maçından 4'ünde 11 puan kaybı yaşadı. Alanyaspor, Amed SF ve Trabzonspor'a mağlup olan Kartal, Kasımpaşa ile de berabere kaldı.
Siyah-beyazlı takım, tek deplasman galibiyetini ise Fenerbahçe'ye karşı 2-1'lik skorla elde etti. Bu tabloyu tersine çevirmek isteyen Beşiktaş, bugün Konya'ya konuk olacak.
Teknik direktör Vincenzo İtaliano
; Konyaspor, Hapoel Beer-Sheva ve Galatasaray
maçlarından galibiyetler çıkararak iki kulvarda da güçlü şekilde yürümeyi amaçlıyor. Kartal, Batum'daki Hapoel mücadelesinden üç puanla ayrılırsa Avrupa Ligi'nde ilk 8 iddasını koruyacak.
Ardından evinde oynayacağı Galatasaray derbisini kazanırsa Süper Lig'de zirveyle arasındaki puan farkını azaltma imkânı yakalayacak. Beşiktaş, derbi sonrası nispeten daha kolay olan fikstürle ocak ayına lider girmenin hesaplarını yapıyor.