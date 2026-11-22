Teknik direktör Okan Buruk, Samsunspor karşısında sürprize imza attı. Eksikleri ve hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Aston Villa müsabakası nedeniyle teknik heyetin savunmadaki tercihleri dikkat çekti. Milli takımda sakatlanan Sallai'nin yerine sağ bekte Kaan Ayhan görev aldı. En son geçen sezon 17 Mayıs'ta oynanan Kasımpaşa maçında ilk 11'de başlayan 32 yaşındaki futbolcu, tam 188 gün sonra as kadroda şans buldu. Kolombiya Milli Takımı'nda korkutan ancak durumu iyi olan Davinson Sanchez dinlendirilirken stoperde Wilfried Singo oynadı.

PREKAZİ UNUTULMADI

G.Saray'ın yakın zamanda hayatını kaybeden efsane ismi Cevad Prekazi, unutulmadı. 69 yaşında vefat eden Prekazi için sarı-kırmızılı futbolcular, mücadele öncesinde ısınmaya özel tişörtlerle sahaya çıktı ve andı.