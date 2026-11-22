Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Alanyaspor'u 2-1 yenen Kasımpaşa'da teknik direktör Alfred Schreuder, ilk maçında galibiyet yaşadığı için mutlu olduğunu söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Schreuder, "Buranın hocası olarak ilk maçıma çıktım. Kendi evimizde oynamak iyi bir hissiyattı. İlk yarıya iyi başladık, pozisyonlar yakaladık. Defansta iyi pozisyon aldık. İyi pozisyonlar yakaladık ama kalemizde beraberlik golünü gördük. Mental olarak bizi aşağıya çekti ama devre arasında konuştuk moral verdik, güzel bir konuşma geçti. İkinci yarıya ilk yarı gibi başlayamadık ama buna alışacağız. Yüksek yoğunlukla çalışmaya alışacağız. Son dakikalarda iyi bir gol bize 3 puanı kazandırdı, çok mutluyuz." diye konuştu.

Schreuder, Benedyczak'a ilişkin soruya ise "Böyle iyi bir santrforun olması takım için iyi bir durum. Çok iyi bir gol attı. Bu kalitede bir santrforun olması tüm takıma özgüven veriyor." şeklinde yanıt verdi.

"Daha fazla taraftar getirmek her zaman daha iyi durumdur." diyen Schreuder, sözlerini şöyle tamamladı:

"12 gündür buradayım, takımla olan ilişkim gayet hoş. İki taraf da memnun. Mentalitesi çok iyi bir takım. Herkes rolünün farkında. Genç ve tecrübeli oyuncuların karması bir takım. Topla her zaman daha iyi olabiliriz, gelişmek için her zaman daha fazla çalışacağız."

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör