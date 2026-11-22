Trendyol 1. Lig'de zirve yarışı veren ekiplerden Kayserispor
, dün sahasında Sarıyer'i 3-1 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
15. hafta karşılaşmasında Kayserispor'un golleri ilk yarıda geldi. Mücadelenin 6. dakikasında Daniel Moreno fileleri havalandırırken 39'da Seferi farkı 2'ye yükseltti. 43'te Moreno bir kez daha sahneye çıktı. 87'de Doğan Can Davas golünü atsa da İstanbul ekibine yetmedi. Diğer sonuçlar şu şekilde:
Mardin 1969-Bandırma: 1-2, İstanbulspor-Keçiörengücü: 0-1, Fatih Karagümrük-Boluspor: 0-0.