GUENDOUZİ ÇILDIRDI!

Son dönemdeki kötü formuyla taraftarın hedefinde olan Matteo Guendouzi, Kocaelispor karşısında yaptığı top kayıpları ve etkisiz futboluyla büyük tepki topladı. Sarı-lacivertli futbolseverlerin sosyal medyada sert şekilde eleştirdiği Fransız orta saha, 78. dakikada yerini Kante'ye bırakırken çok sinirliydi. Takımı geriye düştükten sonra hemen kenara alınan tecrübeli oyuncu, kulübeyi tekmeledi. Guendouzi'yi takım arkadaşları sakinleştirmeye çalıştı.

ÖNLEM ALMADI GOLÜ YEDİ!

Milli ara öncesi 5-0 kazanılan Çorum FK maçında yaptığı 9 kurtarışla farklı galibiyete rağmen sahanın yıldızı olan Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson, Kocaelispor karşısında da özelikle ilk yarıda çok başarılıydı. Toplamda 3 isabetli şutu çıkarmayı başaran Brezilyalı eldiven, penaltıda Berkan Kutlu'yu durduramadı. Matej Maglica'nın frikiğinde ise takım arkadaşı İsmail Yüksek'in ısrarlı uyarısına rağmen kurulan barajın arkasına oyuncu yatırmayınca, şık vuruşta golü ağlarında gördü.

VEDAT'TAN ÖZ ELEŞTİRİ

Fenerbahçe'nin forveti Vedat Muriqi, maçın ardından şöyle konuştu: "Oyuncu grubu olarak, kendimden başlayarak herkes daha fazla sorumluluk almak zorunda. Şapkamızı önümüze koyup neleri iyi, neleri kötü yaptığımızı hep birlikte tartışıp, Fenerbahçe formasına lâyık olmaya çalışacağız."

NE YAPTIN SEMEDO!

Fenerbahçe'nin sağ beki Nelson Semedo, çok kritik anda yaptığı hatayla büyük tepki çekti. 68. dakikada seken topa koluyla müdahale eden Portekizli oyuncu, penaltıya sebebiyet verdi. Hakem Kadir Sağlam, VAR çağrısıyla pozisyonu izleyip beyaz noktayı gösterdi. Berkan Kutlu da golü attı.

BERKAN KENDİNİ AŞTI

Kocaelispor'un orta sahası Berkan Kutlu, Selçuk İnan yönetiminde kariyer sezonunu geçiriyor. 28 yaşındaki futbolcu, gollerine Fenerbahçe karşısında da devam etti. Ağları toplamda altıncı kez sarsan Berkan, son 5 maçta attığı 4 golle patlama yaptı. Deneyimli futbolcu, son 5 yılda kaydettiği gol sayısını (5) bu seneki performansıyla aştı. Kocaelispor'un ligdeki 15 golünün de 6'sını atarak yüzde 40'ında başrolü üstlendi.

11

Fenerbahçe, bu sezon rakiplerine karşı 10 maçta öne geçti. 6'sında gülse de skoru koruyamadığı 4 karşılaşmada 3 mağlubiyet- 1 beraberlikle tam 11 puan bıraktı.