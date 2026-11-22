Marsilya, Ligue 1'in 11. haftasında Le Mans'ı konuk etti.
Le Mans, 2-0 geriye düştüğü maçta Marsilya'yı deplasmanda 3-2'lik skorla devirdi.
Marsilya'nın gollerini 33. dakikada Amine Gouiri ile 40. dakikada Igor Paixao kaydetti. Le Mans'ta fileleri 70. dakikada Louis Mafouta, 84. dakikada Erwan Colas ve 90+5. dakikada Jean Vercruysse havalandırdı.
Le Mans'ta Louis Mafouta, 79. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviremedi.
Bu sonucun ardından Le Mans puanını 11'e yükseltti.
Marsilya ise bu mağlubiyetle birlikte 18 puanda kaldı.