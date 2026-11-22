Premier Lig'in 11. haftasında Liverpool ile Manchester United karşı karşıya geldi.
Anfield Road'da oynanan maçı kazanan taraf 4-0'lık skorla Liverpool oldu.
Liverpool'un gollerini 10. dakikada Dominik Szoboszlai, 13. dakikada Florian Wirtz, 66. dakikada Rio Ngumoha ile 82. dakikada Victor Munoz kaydetti.
Manchester United'da Leny Yoro, 9. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.
Manchester United, Mauricio Pochettino yönetiminde çıktığı ilk maçta farklı kaybetti.
Bu sonucun ardından Liverpool puanını 21'e yükseltti.
Manchester United ise 8 puanda kaldı.