G.Saray, Samsunspor engelini kayıpsız bir şekilde aşarken Beşiktaş ile oynanacak derbi öncesi çok önemli bir kayıp verdi. Maç içerisinde hakeme itirazdan dolayı sarı kartla cezalandırılan teknik direktör Okan Buruk, bitiş düdüğünün ardından ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Saha içine yürürken hakemlerin yanından geçtiği sırada Buruk'a, Ali Şansalan önce sarı, sonra da kırmızı kart çıkardı. Tecrübeli çalıştırıcı, önümüzdeki hafta Galatasaray'ın Beşiktaş ile Dolmabahçe'de oynayacağı karşılaşmada takımın başında olamayacak. 53 yaşndaki Buruk, bu sezon Trabzonspor maçının ardından ikinci kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

HERHALDE BURADA SERBESTTİR!

Buruk, stattan ayrılırken basın mensuplarıyla tokalaştı. Ardından, "Herhalde burada el sıkmak serbesttir" diyerek göndermede bulundu.

'ELİNİ SIKMADI DİYE KART GÖRDÜ'

G.Saray Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu, maçın ardından Okan Buruk'un gördüğü kartı değerlendirdi. Saraloğlu, "Hocamız oyuncularını kutlamak için sahaya yöneldi. Kendisine en yakın olan hakemin elini sıktı. Sanki orta hakemin elini sıkma mecburiyeti varmış gibi ikinci sarıyı gördü. Bu çok düşündürücü" diye konuştu.