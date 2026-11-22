Beşiktaş'ın bugün Konya ile oynayacağı maçta sarı kart cezalısı Orkun dışında eksik yok. Milli arada sakatlanan ve tedbir amaçlı İstanbul'a dönen Agbadou ile iyileşen Miretti'nin teknik direktör İtaliano tarafından görevlendirilmesi halinde forma giyebileceği belirtildi. 4 maçlık ara sonrası takıma dönecek olan İtalyan orta sahanın kulübeden oyuna dahil olması bekleniyor.

SAKIN KART GÖRMEYİN!

Gelecek hafta Tüpraş Stadyumu'nda Galatasaray ile derbi mücadelesine çıkacak olan Beşiktaş'ta iki oyuncu ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlılarda Emirhan Topçu ve Leandro Trossard 3 sarı kartla sınırda yer alıyor. Teknik direktör İtaliano'nun, iki futbolcuyla da özel olarak görüşerek sarı kart görecek hareketlerden uzak durmaları için uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Beşiktaş ile Konyaspor, ligde 51. kez karşı karşıya gelecek. 29'unu Kartal kazanırken 7'sinde yeşil-beyazlılar güldü.