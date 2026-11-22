Ara transfer döneminde kadrosunu üst düzey bir golcüyle güçlendirmek isteyen Trabzonspor
, rotasını İngiltere'ye çevirdi. Bordo-mavili yönetim, Tottenham
forması giyen 29 yaşındaki Brezilyalı forvet Richarlison'u ocak ayında kadrosuna katmak istiyor. Başkan Ertuğrul Doğan'ın da beğenisini dile getirdiği yıldız oyuncu için Londra ve Manchester hattında transfer görüşmeleri hız kazandı. Hocası Roberto De Zerbi ile yaşadığı sorunlar nedeniyle kadro dışında kalan ve sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek olan Richarlison'u İngiliz kulübünün 10-15 milyon sterlin (yaklaşık 15 milyon Euro) bandında bir bonservis bedeliyle elden çıkarmaya hazır olduğu belirtiliyor.