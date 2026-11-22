Samsunspor Futbol Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, Galatasaray karşılaşmasında hakem ve VAR kararlarının maçın sonucuna doğrudan etki ettiğini dile getirdi. Başkan Yıldırım, "Samsunspor Başkanı olarak dünkü Galatasaray maçında duyduğumuz rahatsızlığı dile getirmek istiyorum. Dün deplasmanda oynadığımız Galatasaray karşılaşmasında verilen bazı hakem kararlarının, müsabakanın sonucuna doğrudan etki eden nitelikte olduğu kanaatindeyiz. Maç öncesi Galatasaray Başkan Yardımcısı Maruf Güneş Bey'in yapmış olduğu eleştirilerle VAR hakemini maç esnasında işlevsiz hale getirdiğini gözlemledik. Maçtan sonrada aynı şahıs yine aynı VAR hakeminin yapmış olduğu kararların ne kadar doğru karar olduğunu beyan edip VAR hakemine övgülerde bulunmuş olmasını gerçekten anlamakta zorluk çektik. Onlara verilen lehte kararları futbolda adalet diye anlatıyor olması Türk futbolunun kara bir günü olduğunu kabul edip isyanlar ediyoruz. Biz Galatasaray kulübü lehine verilmiş yanlı kararların hepsini şiddetle kınıyoruz" diye konuştu.

Karşılaşmadaki hakem kararlarına da değinen Yıldırım, "Karşılaşmanın 4'üncü dakikasında rakibimizin kaydettiği gol öncesinde futbolcumuz Drapinski'nin dahil olduğu pozisyon ile golün devamındaki temasların ve kalecimizin görüş alanına ilişkin durumun hakem heyeti tarafından yapılan değerlendirmesinin yeniden incelenmesi gerektiğini ve golün 2 kere net şekilde ofsayt olduğunu düşünüyoruz. 14'üncü dakikada Tanguy Coulibaly'nin kaydettiği golün ofsayt gerekçesiyle iptal edildiği pozisyonun da kullanılan VAR görüntüleri ve uygulanan ofsayt değerlendirmesi çerçevesinde kamuoyunda tartışmaya yer bırakmayacak şekilde değerlendirilmesinin Türk futboluna duyulan güven açısından önemli olduğuna inanıyoruz. Yarı otomatik ofsayt çizgisinin neden Galatasaray'ın attığı golde de çizilmediğini hala anlamış değiliz. 82'nci dakikada Mohamed Bayo'nun rakip ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonun da aynı hassasiyetle incelenmesini maç esnasında bekledik ve maçtan sonrada MHK'nin bu konularda açıklamalarını bekledik ve hala da bekliyoruz" dedi.

'KÜME DÜŞÜRME ÇALIŞMALARINA KARŞIYIZ'

Samsunspor Futbol Kulübü olarak beklentilerinin ayrıcalık olmadığını dile getiren Başkan Yıldırım, "Futbolun tüm paydaşları için aynı standartların tutarlı biçimde uygulanmasıdır. Bizim Galatasaray Kulübü ile bir problemimiz yok ama son 3 haftadır bize karşı yapılmakta olan yanlı hakem kararlarına ve verilen yanlış kararlar ile ilgili çok büyük problemlerimiz var. Birilerinin bizim şanlı armalı kulübümüzün bilerek veya bilmemezlikten gelerek küme düşürülme çalışmalarına tüm camiamız ve taraftarımız ile birlik karşı olduğumuzu çok daha sert bir şekilde göreceklerdir. Biz buralara temiz geldik ve hep temiz kalacağımıza söz verdik. Bunu tüm Türk futbol camiası bilmelidir" ifadelerini kullandı.

TFF'nin açıklama yapmasını beklediklerini ifade eden Başkan Yıldırım, "Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve ilgili kurulların dünkü Galatasaray maçındaki söz konusu pozisyonları mevcut görüntüler ve ilgili talimatlar çerçevesinde titizlikle değerlendireceğine inanıyoruz. En kısa zamanda açıklamalar yapmasını bekliyoruz. Türk futbolunda adalet, şeffaflık ve eşitlik ilkelerinin güçlenmesi adına sürecin takipçisi olacağımızı tüm kamuoyuna buradan saygıyla duyuruyoruz" dedi.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör