Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Konyaspor ile kozlarını paylaşacak. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'ndaki mücadele, saat 16.00'da başlayacak. Mücadelede hakem Çağdaş Altay görev yapacak.
Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, ligde 11 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, 22 puanla 4. basamakta yer alıyor.
Beşiktaş, Konya deplasmanında kazanarak Galatasaray derbisine kayıpsız gitmeyi hedefliyor.
İLK 11'LER
Konyaspor XI: Bahadır, Uğurcan, Ahmet, Arif, Toth, Masuaku, Melih, Muleka, Dompe, Deniz Türüç, Enis
Beşiktaş XI: Nübel, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Salih, Poku, Ndidi, Olaitan, Trossard, Vlahovic.
ORKUN KÖKÇÜ CEZALI
Beşiktaş'ta Gençlerbirliği maçında gördüğü sarı karttan dolayı cezalı duruma düşen kaptan Orkun Kökçü, takımının Konyaspor müsabakasında görev yapamayacak.
DERBİ ÖNCESİ İKİ OYUNCU CEZA SINIRINDA
Siyah-beyazlılarda, Konyaspor karşılaşması öncesinde iki futbolcu ceza sınırında bulunuyor.
Beşiktaş'ta Emirhan Topçu ve Leandro Trossard, Konya ekibi karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta Galatasaray ile oynanacak derbide cezalı olacak.