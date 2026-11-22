Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Eyüpspor'u konuk eden Trabzonspor, milli ara öncesinde Alanyaspor'u deplasmanda 2-0 yendiği karşılaşmanın ilk 11'ine göre 2 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Teknik direktör Thomas Reis, kadroda bazı değişikliklere gitti.

Alman teknik adam, sarı kart cezalısı Chibuike Nwaiwu'nun yerine Cenk Özkacar'a görev verirken sol bekte de Cabral'ın yerine Mustafa Eskihellaç'ı sahaya sürdü.

Trabzonspor'da Benjamin Bouchouari, Franculino Dju, Aral Şimşir, Okay Yokuşlu, Arseniy Batagov, Ruslan Malinovskyi, Batista Mendy, Tim Jabol-Folcarelli ve genç kaleci Onuralp Çevikkan forma giyemedi.