Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Müsabaka Papara Park'ta oynandı.
Karşılaşmada Gürcan Hasova düdük çaldı. Gürcan Hasova'nın yardımcılıklarını Bilal Gölen ile Murat Temel üstlendi.
VAR'da Ferhan Kestanlıoğlu, AVAR'da ise Mustafa Savranlar görev aldı.
Trabzonspor, Eyüpspor karşısında 1-0'lık skorla kazandı.
Bordo-mavililerin golünü 5. dakikada Ozan Tufan kaydetti.
Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 28'e yükseltti ve haftayı ikinci sırada tamamladı.
Süper Lig'de son sırada yer alan Eyüpspor ise 3 puanda kaldı.
Trabzonspor - Eyüpspor: 1-0
Gol: 5' Ozan Tufan
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada Pina'nın sağ kanattan çizgiye inerek ceza sahasına yaptığı ortada, Ozan Tufan kafa vuruşu ile topu filelere gönderdi: 1-0
10. dakikada Saviolo'nun ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunda, kaleci Emre Bilgin yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.
15. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Salah'ın vuruşunda, kaleci Emre Bilgin topu son anda uzaklaştırdı.
17. dakikada Fabinho'nun topuk pasıyla ceza yayının hemen önünde topla buluşan Muçi'nin şutunda, kaleci Emre Bilgin meşin yuvarlağı kornere çeldi.
25. dakikada Muçi'nin sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortada Onuachu, topu kafayla kaleye gönderdi. Önce kaleci ardından savunma topu uzaklaştırdı.
31. dakikada Saviolo'nun soldan ortasında topla buluşan Onuachu'nun kafa vuruşunda, kaleci Emre topu kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı, bordo-mavili takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
56. dakikada Abdullahi'nin sağdan ceza sahasına ortaladığı topu savunma uzaklaştıramadı. Oluşan karambolde Sadia'nın altıpas içinde dokunduğu meşin yuvarlağı Onana kornere çeldi.
66. dakikada Salah'ın ara pasıyla ceza sahasına giren Saviolo'nun şutunda, kaleci yakın mesafeden topu kornere çeldi.
67. dakikada Cabral'ın uzaktan şutunda, top az farkla üstten auta çıktı.
Trabzonspor karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Cenk Özkacar, Mustafa Eskihellaç, Ozan Tufan, Fabinho, Muci, Salah, Saviolo, Onuachu.
Eyüpspor: Emre Bilgin, Yiğit Demir, Seyfettin Anıl Yaşar, Jules, Mete Kaan Demir, Taşkın İlter, Da Costa, Hamza Akman, Sadia, Yao, Abdullahi.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Eyüpspor'u konuk eden Trabzonspor, milli ara öncesinde Alanyaspor'u deplasmanda 2-0 yendiği karşılaşmanın ilk 11'ine göre 2 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.
Teknik direktör Thomas Reis, kadroda bazı değişikliklere gitti.
Alman teknik adam, sarı kart cezalısı Chibuike Nwaiwu'nun yerine Cenk Özkacar'a görev verirken sol bekte de Cabral'ın yerine Mustafa Eskihellaç'ı sahaya sürdü.
Trabzonspor'da Benjamin Bouchouari, Franculino Dju, Aral Şimşir, Okay Yokuşlu, Arseniy Batagov, Ruslan Malinovskyi, Batista Mendy, Tim Jabol-Folcarelli ve genç kaleci Onuralp Çevikkan forma giyemedi.
Bordo-mavili takımın gurbetçi futbolcularından Cihan Çanak, sakatlık sürecinin ardından 4 maç sonra 21 kişilik takım kadrosunda kendisine yer buldu.
Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya ilgi gösterdi.
Papara Park tribünlerinin büyük bölümünü dolduran taraftarlar, takımlarına destek verdi.
Öte yandan Mısır'dan gelen lise düzeyinde yaklaşık 50 öğrenci de maçı izledi.